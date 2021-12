Eficácia da acupuntura no tratamento do estresse é comprovada

Recentes estudos, realizados na Universidade de Georgetown, lançou mais luz nos efeitos benéficos da acupuntura no tratamento do estresse crônico. Ficou comprovado que a tradicional medicina chinesa reduz significativamente a resposta do hormônio de estresse crônico. Durante a pesquisa, ratos foram submetidos a sessões de acupuntura eletrônica. Foram utilizados quatro grupos de roedores durante um período de 10 dias.

O primeiro grupo não estava estressado, o segundo se estressou uma hora por dia e não recebeu o tratamento com agulhas, o terceiro se estressou e recebeu acupuntura perto da cauda e por último o grupo experimental, que recebeu acupuntura num ponto da perna, denominado Zusanli, localizado abaixo do joelho. Os ratos tratados com a acupuntura Zusanli tiveram os níveis de NPY, peptídeo secretado pelo sistema nervoso como resposta ao estresse agudo, reduzidos.

Já os roedores que não foram tratados com esse método tiveram esses níveis elevados. O que comprova o efeito benéfico do método chinês no tratamento contra o estresse.

adblock ativo