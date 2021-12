Efeitos do horário de verão no nosso organismo

O horário de verão tem como objetivo o melhor aproveitamento da luz solar pela população gerando assim uma enconomia de energia elétrica. Aproximadamente 30 países já adotam esse sistema, incluindo o Brasil desde 1931. A única região do nosso país que não adota o horário de verão é a Nordeste.

Ele interfere no ciclo claro/escuro do nosso organismo, ou seja, o nosso relógio biológico, o que pode causar alguns transtornos para algumas pessoas até a sua adaptação. Os sintomas mais comuns são cansaço e falta de atenção.

Esse controle é feito pela melatonina, um hormônio que funciona como um sincronizador. A melatonina tem sua produção controlada pelo ciclo de vigília com uma maior secreção durante a noite e a quantidade desta varia de acordo com a duração da noite. As pessoas podem variar o seu cronotipo (matutinos ou notívagos) de acordo com a sua genética.

Alguns estudos em outros países relatam que há um maior risco de acidentes nas primeiras semanas do horário de verão por conta da falta de atenção que essa variação causa em algumas pessoas. Não temos estudos desse tipo aqui no Brasil.

Os especialistas da área afirmam que o cérebro está organizado para um ciclo de 24h e irá adaptar-se para tal, por isso eles sugerem que a cada dia devemos dormir alguns minutos mais cedo até chegar em 1h no dia da mudança do horário habitual para o de verão. Dessa forma acostumamos de maneira menos brusca o ciclo sono/vigília.

Práticas de atividades físicas leves e no máximo 2 h antes de ir dormir, banhos quentes e relaxantes e, evitar alimentos e bebidas estimulantes como café, refrigerantes e chocolate são recomendadas.

