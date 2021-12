Efeitos do álcool são potencializados nas mulheres

As mulheres metabolizam de forma diferente dos homens a bebida alcoólica. Os maiores efeitos embriagadores ocorrem no sexo feminino devido a maior proporção de gordura coporal (que retém o álcool por mais tempo), por variações na absorção no decorrer do ciclo menstrual e por ter uma concentração mais baixa de desidrogenase alcoólica, enzima fundamental para decompor o álcool.

O efeito de uma cerveja no corpo de uma mulher equivale a aproxidamente duas cervejas para um homem de mesmo peso corporal que ela. As mulheres que procuram o tratamento por conta do álcool normalmente apresentam danos biológicos mais graves do que os homens. Estudos relatam que mulheres que bebem mais do que três drinques por dia duplicam o risco de hipertensão arterial.

Mulheres habituadas a ingerir 2,5-5 drinques por dia apresentam probabilidade 40% maior de desenvolver câncer de mama. Esse risco aumenta 9% para cada 10g de álcool diárias. O abuso de álcool reduz a densidade mineral óssea, causando osteopenia e osteoporose. A prevalência de depressão em mulheres que abusam de álcool é de 30-40%. Anorexia e bulimia estão presentes em 15-32% das mulheres que abusam do álcool.

