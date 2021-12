Eduardo Pazuello admite que "nem sabia o que era SUS"

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que “nem sabia o que era SUS”, o Sistema Único de Saúde. A fala aconteceu durante evento do lançamento da Campanha do Outubro Rosa de 2020, realizado nesta quarta-feira, 7.

Apesar de admitir que só passou a conhecer o sistema “neste momento da vida”, o ministro destacou a importância do SUS para o país. “Eu não sabia nem o que era o SUS. Eu passei a minha vida sendo tratado em instituição pública do exército, vim conhecer o SUS a partir deste momento da vida e compreendi a magnitude dessa ferramenta que o Brasil nos brindou”, disse no evento.

Pazuello, que é general do Exército, foi nomeado na condição de interino no último dia 3 de junho, há quase três meses e meio, mas assumiu o posto em 15 de maio, no lugar de Nelson Teich.

