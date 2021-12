É possível eliminar aquela gordurinha que costuma afligir as mulheres

Pense naquela gordura difícil de eliminar e que muito incomoda as mulheres? Se você pensou na que se localizada entre as coxas, você faz parte de uma legião. A região, principalmente para quem não se exercita, costuma acumular flacidez e principalmente, gordura. Existem alguns exercícios que podem ser de grande utilidade para fortalecer a região interna das coxas. Um deles é a bicicleta. Depois vem a caminhada e exercícios aeróbicos de maneira geral.

Exercícios localizados realizados com pesos e com a bola de Pilates costumam igualmente surtir um grande efeito. O acúmulo de gordura entre as coxas, assim como em regiões como culotes, braços e abdome, é explicado por uma predisposição genética. E também porque, nessas regiões, há uma concentração maior de tecido adiposo. Por isso, não basta apenas fazer exercícios. É preciso aliar o esforço físico a uma alimentação equilibrada, com inclusão de legumes, verduras e frutas, e ingestão de bastante água.

