Drauzio Varella faz palestra sobre ansiedade em evento em Salvador

O médico Drauzio Varella realizou na tarde desta quinta-feira, 6, por volta das 14h, na Livraria Cultura do Sopping Salvador, um evento onde explicou sobre a ansiedade e suas formas de prevenção e tratamento. A psicóloga Maria Fernanda Pimenta e a psiquiatra Sandra Peu também participaram da palestra que salientou a importância do setembro amarelo, mês da prevenção ao suicídio.

Drauzio lembrou aos convidados que vivemos em uma sociedade onde somos cada vez mais cobrados, principalmente as mulheres que cobram de si mesmas uma autoimagem impecável, e muitas se veem obrigados a desempenhar múltiplos papéis perante a sociedade.

A doutora Fernanda alertou que todos são ansiosos e que a tecnologia veio para aumentar a tenção onde não se pode ficar triste e é preciso sempre usar uma máscara social de que está tudo bem, mas a tristeza precisa ser vivida e não deve ser reprimida,"as cidades cresceram, as pessoas mal se encontram pessoalmente, nem se quer ligamos para desejar um feliz aniversario, nós fazemos tudo por meio de mensagens de whatsaap. Sem contar na busca incessante pela perfeição que não nos ajuda, ao contrário, só contribui para aumentar a nossa ansiedade" afirma a especialista.

Prevenção

Segundo Drauzio, a doença pode ser prevenida e controlada com atividades físicas, alimentação saudável, respiração, meditação e qualidade de sono. "Não é feio buscar ajuda quando você não está bem" declarou o médico. Caso o indivíduo não tenha condições de investir em um médico particular, é possível buscar auxílio médico nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) para receber o atendimento necessário.

Sinais de alerta

Os principais sinais de alerta do transtorno de ansiedade são falta de ar, formigamentos, tenção muscular e medos específicos que atrapalham a rotina do dia a dia. "Ainda existe muito preconceito em reconhecer que precisa de ajuda. Alguns acham que o problema não é tão grave e vai postergando mas é preciso desmistificar e entender a ansiedade para buscar o tratamento adequado" diz a médica Sandra Peu.

A ansiedade é um dos principais gatilhos para a depressão, além da predisposição genética. De acordo com o médico, quando um amigo ou conhecido nos diz que está triste, está mal, tendemos a dizer que é frescura e que ele quer chamar a atenção. Mas as vezes não é e as pessoas se matam por isso. "Temos que levar essas coisas, esses alertas, a sério", declara o médico.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que o Brasil está no 5° lugar do ranking mundial com mais de 11,5 milhões de brasileiros sofrendo de ansiedade.

*Sob supervisão da editora Lhays Feliciano

