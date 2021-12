Dormir maquiada: pele de jornalista envelhece 10 anos

Um ato de coragem em nome de uma reportagem para conscientizar as mulheres norte-americanas a cuidar mais da pele do rosto e não dormir maquiada foi praticado pela jornalista Anna Persglove, repórter do jornal Daily Mail. Durante 30 dias, Anna dormiu sem remover completamente os resíduos de maquiagem do rosto, apenas lavava com água e sabão comum, durante o banho. Avaliada depois por um dermatologista, a constatação: a pele da mulher tinha envelhecido dez anos em 30 dias!

Segundo o profissional que avaliou Anna, a pele do rosto dela ficou 20% mais ressacada e os poros 5% maiores do que o esperado para a sua faixa etária, na faixa dos 40 anos. Além disso, ela desenvolveu alergias, vermelhidão, sentia coceira e teve até acne. A conclusão da experiência é que água e sabão comum apenas não limpam maquiagem.

O ideal, segundo os especialistas, é usar uma loção demaquilante para remover o excesso de máscaras, bases, pó, blush e cia; depois lavar com sabonete específico para a área da face e por fim, passar uma loção tônica para retirar qualquer resquício de maquiagem que tenha sobrado.

Os dermatologistas afirmam ainda que dormir maquiada com frequencia pode acarretar alergias agudas, mesmo se os produtos usados para se maquiar forem de marcas caríssimas. Anna Persglove, para fazer a experiência, por exemplo, usou marcas consideradas top de linha no mercado internacional de cosméticos.

