Dormir mal repercute em aparência

Com o maior relaxamento muscular, devido ao sono, a circulação sanguínea é favorecida deixando a pele menos inchada e regenerada. O tempo para o sono da beleza é variável de pessoa para pessoa. Um estudo em Estocolmo publicado na British Medical Journal, mostrou que pessoas com privação do sono tem a aparência menos saudável.

Com a privação do sono há um aumento do cortisol (hormônio do estresse) e de radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce. Uma boa noite de sono estimula a produção das proteínas protetoras da pele além do equilíbrio hormonal. Uma dieta bem equilibrada rica em vitaminas e minerais auxilia na queda de fatores inflamatórios e dos radicais livres contribuindo contra o envelhecimento precoce.

adblock ativo