Doenças podem ser diagnosticadas pelo cheiro, dizem médicos

Sua respiração cheira a removedor de esmalte de unha ou a peixe cru? Segundo médicos americanos, várias doenças poderiam eventualmente ser diagnosticada apenas usando o cheiro. Removedor de esmalte é sinal de diabetes e peixe cru, de insuficiência hepática.

O cheiro geralmente é muito sutil para ser detectado por seres humanos, mas em breve poderão ser usados "narizes eletrônicos" para detectar as doenças.

A pesquisa foi publicada na revista Sensors e explica também que uma infecção da bexiga pode tornar o cheiro da urina parecido com o da amônia e rubéola pode gerar suor com o cheiro de penas recentemente arrancadas.

Já a esquizofrenia pode fazer o suor cheirar a vinagre e febre tifóide a pão fresco. Febre amarela pode fazer a pele cheirar como um açougue e scrofula - uma infecção do nódulo linfático - pode fazer o paciente cheirar a cerveja velha.

Pesquisadores descobriram também que máquinas podem "farejar" o câncer de mama e que elas são tão eficazes como a mamografia. O médico George Preti, do Monell Chemical Senses Center, na Filadélfia , diz que ouviu inúmeros relatos de pacientes percebendo um cheiro desagradável quando em torno de alguém com câncer.

Segundo Preti, a descoberta pode levar a novas formas de diagnosticar o câncer mais cedo. O médico está particularmente interessado no câncer de ovário, que muitas vezes não é diagnosticada até que esteja em um estágio avançado.

O corpo, explica o especialista, produz substâncias químicas, como resultado do metabolismo normal, mas que as células cancerosas metabolizam de forma diferente, emitindo substâncias químicas diferentes com cheiros diferentes.

Nos Estados Unidos, cães foram treinados para diagnosticar o câncer e o diabetes. Médicos estão colaborando a Vet Penn Working Dog Center, em uma tentativa de ensinar os cães para farejar câncer de ovário.

