Doença de Chagas é tema de seminário em Barreiras

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) promove de 9 a 11 de julho, no município de Barreiras, a 872,9 quilômetros de Salvador, o Seminário Estadual de Doença de Chagas, com o objetivo de discutir estratégias conjuntas para o fortalecimento das ações de vigilância, assistência e controle vetorial no âmbito do Programa de Controle da Doença de Chagas.

O evento acontece no Instituto Federal da Bahia de Barreiras e irá apresentar o cenário epidemiológico da Doença de Chagas na Bahia, capacitar e atualizar as equipes de saúde do Estado e municípios prioritários sobre as ações de prevenção e controle da doença. Além disso, serão apresentadas experiências de êxito ocorridas dentro do programa.

As Secretarias de Saúde dos Estados de Goiás e Pernambuco são referências nacionais e, junto com a equipe técnica do Programa Nacional de Controle da Doença de Chagas do Ministério da Saúde, estatão participando do encontro.

