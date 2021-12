Divulgadas imagens de marte

O veículo explorador Opportunity, que aterrissou em Marte em 2004, e cuja principal função é analisar aspectos geológicos do planeta, enviou nesta semana uma imagem que está intrigando os pesquisadores. A imagem revela uma concentração de saliências esféricas e difere bastante das formações esféricas de ferro, apelidadas de "blueberries", encontradas pela Opportunity em diversas outras áreas do planeta. "Essa é uma das mais extraordinárias imagens de toda a missão", declarou um dos chefes do projeto, Steve Squyres.

