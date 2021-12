Dieta vegetariana favorece beleza da pele

A maioria das pessoas que escolhem o vegetarianismo o fazem por questões de saúde, pois esse tipo de dieta auxilia no controle de gorduras, colesterol e é rica em antioxidantes, carotenóides e fitoquímicos. Componentes das carnes podem aumentar fatores pró-inflamatórios, assim como alimentos ricos em açúcares e gorduras. As dietas vegetarianas são ricas em frutas, verduras e legumes que contém diversos ativos os quais ajudam na melhora da acne.

Um exemplo é o resveratrol presente nas uvas e no vinho tinto, que diminui a bactéria causadora da acne. Outros dois ativos interessantes são a epigalocatequina presente no chá verde, e a curcumina presente no açafrão, os quais auxiliam na queda da inflamação e consequentemente na melhor aparência da acne.

Os veganos, no entanto, podem ter baixa ingestão de vitamina B12, Vitamina D, cálcio, ferro e zinco e, por isso devem ser acompanhados de perto por um nutricionista.

Outro fator importante a ser analisado é a quantidade protéica da dieta dos vegetarianos, que tende a ser menos biodisponível, ou seja, as proteínas vindas dos vegetais tem menos aminoácidos essenciais (que não produzimos) e contém fatores antinutricionais como fitatos.

O ideal é a combinação de leguminosas com cereais. Traduzindo: o nosso famoso arroz com feijão, que contém todos os aminoácidos essenciais de que precisamos.

adblock ativo