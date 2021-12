Dieta vegetariana ajuda a combater inflamações

Um estudo da Nutrition and Metabolism, feito por 21 dias, com 43 adultos de ambos os sexos, com uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, castanhas,sementes e azeite, ocasionou uma perda média de 2,8kg por pessoa e uma queda do malondialdeído, um marcador de estresse. Além disso ocasionou um aumento de óxido nítrico um vasodilatador capaz de reduzir a pressão arterial e proteger o corpo contra doenças cardiovasculares.

As carnes, inexistentes na dieta vegetariana, possuem o ácido araquidônico, que é rapidamente incorporado pela membrana celular e se torna um precursor da inflamação (eicosanóides). A adoção de uma dieta vegetariana pode reduzir a concentração do ácido araquidônico em 6-15% nos tecidos.

Atletas

Uma dieta vegetariana bem balanceada é a chave para uma ótima performance. A ingestão do arroz com feijão, por exemplo, é uma ótima opção para os atletas. PAra completar, vale enriquecer a dienta com alimentos ricos em vitamina C, como o suco de laranja, que otimizam a absorção do ferro que é essencial para um bom transporte do oxigênio pelo organismo.

Essas dietas contém muito pouco colesterol, grandes quantidades de fibras e de ativos antioxidantes. Leite e derivados na maioria das vezes supre a necessidade de cálcio, fósforo e B12. Germen de trigo e alimentos enriquecidos suprem a necessidade de zinco. Caso haja a necessidade de suplementação, ela entra como suporte mas, deve ser sempre prescrita por um médico e/ou nutricionista.

adblock ativo