Dieta das celebridades: suco de jejum prejudica a saúde

Um nova dieta relâmpago, que virou febre entre as celebridades americanas, está sendo totalmente desaconselhada pelos médicos. Conhecida como "Juice fasting", suco de jejum ou suco de limpeza, o método prega uma desintoxicação por meio de sucos.

O programa deve ser feito uma ou duas vezes por mês e só se pode ingerir suco de frutas e vegetais (1 a 2 litros por dia). O sucesso foi tanto que nos Estados Unidos e Europa já estão comercializando kits da dieta, que são vendidos acompanhados de pílulas e suplementos. Mas que efeito o novo método tem no organismo? O jornal inglês "The Independent" testou um desses kits descobrindo que as capsulas de suplementos possuíam substâncias potencialmente cancerígenas.

Os especialistas em nutrição garantem não existir evidências cientificas de que dietas como essa promovam um emagrecimento saudável. Tanto que a Associação Dietética Britânica garante que é impossível obter todos os nutrientes necessários ao organismo consumindo apenas um tipo de alimento. O melhor mesmo é fazer uso de um cardápio balanceado com proteínas, carboidratos e gorduras não saturadas. E de preferencia, com acompanhamento de um nutricionista.

