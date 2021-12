Dieta com vinho tinto e presunto elimina 5kg em um mês

Uma "dieta delicatessen" que inclui vinho tinto e presunto ibérico, desenvolvida pelo Instituto Médico Europeu da Obesidade, permite perder em média cinco quilos em um mês de forma saudável.

Uma equipe de especialistas concluiu que esses dois produtos, ingeridos com moderação e dentro de uma tabela de alimentos compatíveis, "podem deliciar não só nossas papilas gustativas, mas também o coração por seu efeito cardiovascular", de acordo com o comunicado divulgado nesta terça-feira, 10.

Os especialistas desenvolveram uma dieta hipocalórica baseada no consumo diário de vinho tinto e presunto ibérico que também é rica em frutas, verduras e proteínas saudáveis.

A dieta prevê a perda de quatro a seis quilos em quatro semanas e inclui instruções nutricionais individuais para mulheres, homens e esportistas.

Estão incluídos no regime vinho tinto e presunto ibérico, junto de uma grande variedade de alimentos, preparados na maioria de maneira tradicional espanhola.

O padrão de consumo diário recomendado de vinho tinto é uma taça de 150 mililitros para as mulheres e até duas taças para os homens, no caso deles uma no almoço e outra no jantar.

