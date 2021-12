Dieta colorida ajuda na proteção contra infecções

Coloque cor no seu prato. Com uma dieta colorida você não tem como deixar de fazer uma alimentação balanceada. As cores dos alimentos são determinadas pelos pigmentos, substâncias que exercem funções na prevenção e proteção do nosso organismo contra as infecções.

Uma refeição equilibrada deve ter no mínimo quatro cores. Quanto mais variedade na cor, mas ela oferece nutrientes que irão combater os radicais livres.

Alimentos amarelos ou alaranjados como cenoura, abóbora, maracujá, mamão, laranja, manga, tangerina, caju, pêssego e damasco auxiliam no processo da digestão, atuam como antioxidante, combatem os radicais livres, protegem o coração e contribuem para manter a saúde das artérias, ativando a circulação sanguínea e combatendo os processos inflamatórios.

Alimentos brancos como batata, leite, queijo, arroz, cebola, alho, banana, couve-flor, possuem carboidratos, e substâncias antiflamatórias que promovem a saúde da pele, dentes e músculos; são fontes de cálcio e potássio, que ajudam na formação e manutenção dos ossos, na regulação dos batimentos cardíacos, na renovação celular e bom funcionamento do sistema nervoso.

Alimentos roxos ou pretos como figo, uva, ameixa, jabuticaba, feijão preto, repolho roxo, amora, alcachofra, berinjela retardam o envelhecimento e transformam carboidratos em energia, combatem o aparecimento de doenças cardíacas e melhoram o sistema imunológico.

Alimentos vermelhos como melancia, tomate, morango, framboesa, maça vermelha, caqui são antioxidantes, previnem o câncer de próstata e melhoram a circulação sanguínia.

Alimentos verdes como kiui, limão, brócolis, espinafre, pimentão, salsão e ervas são ricos em vitaminas A e C, protegem o sistema imunológico, desintoxicam as células, inibem os radicais livres, tem efeito anticancerígeno e protegem o coração e a pele.

Alimentos marrons como nozes, amêndoas, aveia, castanhas e cereais integrais regulam o funcionamento do intestino, combatem a ansiedade, depressão, auxiliam no controlo do colesterol e diabetes, previnem o câncer e doenças cardiovasculares.

