Dieta ayurvédica reforça sistema imunológico

A dieta ayurvédica inclui os alimentos adequados para cada dosha tendo um papel preventivo na saúde reforçando o sistema imunológico. É voltada no equilíbrio desse sistema tridosha. As estações do ano também são consideradas. No verão (estação Pitta, quente úmido) deve-se evitar comidas quentes e condimentadas, no inverno (estação Vatta, seco e frio) dar preferência à alimentos quentes, oleosos, doces, ácidos e salgados e, nos climas úmidos e chuvosos (outono e primavera) dar preferência a alimentos leves, temperados e secos.

Os alimentos são divididos em sáttvicos (leves e de fácil digestão) como frutas secas, integrais, cereais, castanhas, frutas doces, mel, leite, manteiga sem sal, entre outros; rajásicos (intermediários) como frutas secas, ácidas, leguminosas, temperos, chás, carnes brancas e; tamásicos (pesados) como carnes vermelhas, industrializados, queijos fermentados, conservas, pimentas e bebidas alcoólicas.

A dieta ayurvedica tem muitos pontos em comum com a vegetariana e portanto, compreende os mesmos benefícios. Contém baixo teor de carboidratos, gorduras e calorias, além de altas quantidades de fibras, vitaminas e minerais e ativos antioxidantes e antiinflamatórios diminuindo o risco de doenças cardíacas e crônicas, melhora da digestão, clareza mental e do sistema imunológico.

adblock ativo