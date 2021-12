Dieta ajuda a melhorar sintomas da menopausa

A menopausa é um processo biológico do organismo feminino tão natural como a menstruação, mas os sintomas costumam incomodar e muito a mulher após os 45 anos.

Sintomas como calor, suor, irritação, ansiedade, insônia, entre outros, podem vir a ser amenizados com a alimentação. Grãos, cereais integrais, frutas e hortaliças são alimentos que podem auxiliar o tratamento da menopausa.

Tais alimentos são ricos em vitamina E, C e D3, zinco, cálcio, ácido fólico, magnésio e selênio, substâncias fundamentais para combater as causas geradas pelos déficits dos hormônios.

A vitamina C das frutas cítricas, por exemplo, colabora com a síntese de hormônios ovarianos. Já o selênio, da castanha do Pará, é antioxidante e fortalece as funções cerebrais, que diminuem durante a menopausa.

Uma alimentação saudável e adequada irá suprir a fragilidade do organismo, que caracteriza o fim do período fértil. Sementes oleaginosas, óleos vegetais, leite, vegetais verdes e cereais integrais são itens que não podem faltar no cardápio.

adblock ativo