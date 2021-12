Diagnóstico errado confunde transtorno bipolar com depressão

Doença pouco conhecida pela maioria das pessoas, o Transtorno Bipolar (TB) atinge aproximadamente 4% da população brasileira, afirma a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar (ABTB). Ainda de acordo com a instituição, 60% dos pacientes tratados com depressão podem ter também o TB e são mal diagnosticados. A identificação da doença pode levar até dez anos para ocorrer, já que os sintomas são confundidos com os de outros problemas.

Diferente do que ocorre na depressão, onde a pessoa fica triste, desanimada e perde interesse nas atividades do cotidiano, o transtorno apresenta duas fases características na alteração do humor: a depressiva e a de elevação de humor, que podem durar dias ou meses. A fase da depressão se caracteriza por profunda tristeza, desânimo, sensação de vazio, perda de interesse em atividades e programas que antes despertavam interesse na pessoa. Já a fase de elevação do humor, ou mania, se destaca pela agitação, pensamentos e falas rápidas, pouca vontade de dormir, além da adoção de comportamento impulsivo e de risco.

"As pessoas se sentem bem e não percebem o mal que estão fazendo a elas mesmas e a outras pessoas", afirma Angela Scippa, chefe do Serviço de Psiquiatria do Complexo HUPES (Hospital Universitário Professor Edgar Santos) e presidente da ABTB, destacando este comportamento eufórico que põe em risco a vida dos pacientes com transtorno bipolar.

Dados da Organização Mundial da Saúde embasam a fala de Scippa. Segundo o órgão, de 30 a 50% dos pacientes com TB tentam o suicídio e 20% deles chegam a se matar na fase de elevação do humor. A doença resulta ainda em um alto índice de afastamento do trabalho, sendo a sexta causa de incapacitação dentre todas as doenças médicas e a terceira entre as psiquiátricas.

A doença manifesta-se geralmente na adolescência, a incidência de 60% dos casos ocorre antes dos 20 anos, mas pode também afetar adultos de qualquer idade. As causas, embora ainda não definidas totalmente pela ciência médica, podem ter origem biológica (genética) e ambientais. "Crianças, cujos pais têm a doença e vivem em ambientes desorganizados e vivenciam a triste rotina de um paciente com transtorno bipolar, têm grandes chances de vir a sofrer também da doença. Sabemos que maus tratos e negligência na infância, assim como o abuso sexual são fatores de risco para o aparecimento do TB", explica Angela Scippa.

Segundo a especialista, a TB também não tem cura, é considerada crônica como a diabetes, por exemplo, mas pode ser controlada, melhorando a qualidade de vida do paciente. Para receber o tratamento correto, o paciente passa primeiro por uma triagem, feita por psiquiatras, que vão diagnosticar o problema. Segundo a dra. Angela, essa triagem é necessária, pois muitos pacientes pensam ter o Transtorno Bipolar, mas apresentam outra doença com características semelhantes.

Onde se tratar - O Centro de Estudo de Transtorno de Humor e Ansiedade (CETHA), da UFBA, em Salvador, tem um ambulatório específico para diagnóstico e tratamento da doença, com serviço totalmente gratuito. O atendimento acontece no prédio do Ambulatório Magalhães Neto, que faz parte do complexo do HUPES, ou Hospital das Clinicas, no Canela. O atendimento acontece às quintas-feiras, das 7h às 12h.

"O tratamento vai depender da confirmação do diagnóstico e também de uma vaga, já que acompanhamos 200 pessoas por mês e temos apenas 15 leitos na enfermaria, que não são exclusivos", ressalta Angela Scippa.

Na capital baiana existem ainda outros centros que fazem o atendimento à população, como nos Hospitais Aristidez Novis, Juliano Moreira e Osvaldo Camargo.

