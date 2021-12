Dia Mundial do Veganismo: conheça essa filosofia de vida

Nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Veganismo. O estilo de vida adotado por mais de 7 milhões de brasileiros tem aumentado cada dia mais, uma vez que a consciência ambiental tem crescido e se aliado à humanização dos animais.

Longe de ser apenas um modelo de dieta, como se acredita, os veganos são aqueles indivíduos que se posicionam contra qualquer tipo de exploração animal, seja no trabalho forçado, alimentação ou componentes de processos ou produtos manufaturados.

A professora de yoga e massoterapeuta Larissa Medeiros, vegana, contou sua experiência para o Portal A TARDE: "Minha transição foi aos poucos, entendendo que o veganismo é um movimento político-cultural, que não se relaciona apenas com a comida. No meu caso, melhorou muito a minha saúde física e mental, de modo geral. Sugiro dar preferência para produtos naturais, orgânicos e da estação, reduzir alimentos processados, pois além de serem prejudiciais, deixam suas compras mais caras (os produtos industrializados veganos tendem a ser mais caros do que os que não são)".

Em linhas gerais, o veganismo almeja a construção de uma validação ética que reconheça os direitos dos animais e a sua inclusão à comunidade moral. Ou seja, para os veganos, reconhecer o direito dos animais como seres vivos é fundamental no processo de proteção deles. Sejam eles domesticáveis ou não.

Os veganos não toleram qualquer forma de entretenimento que faça uso da exposição e/ou maus-tratos de animais (zoológicos, circos, touradas, rodeios). Assim como são contra a exploração dos animais como componentes de processos ou produtos manufaturados (cosméticos, roupas, material de limpeza); são contrários à vivisseção de animas em laboratórios e ao uso dos mesmos em prol do chamado progresso da ciência.

Por conta da dieta restrita, tornar-se vegano exige um acompanhamento nutricional, pois há no regime alimentar a ausência da vitamina B12 que só pode ser encontrada em produtos de origem animal. Para obtê-la, os veganos podem fazer suplementação e consumir produtos enriquecidos com ela, como leites vegetais.

adblock ativo