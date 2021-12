Dia do dentista: profissionais pontuam avanços na área

No Dia do Dentista, comemorado nesta sexta-feira, 25, as odontólogas Daniela Avena e Adriana Cardoso contam sobre a transição da odontologia do passado com a mais moderna, trabalhada nos consultórios.

O trabalho limitava-se, essencialmente, aos tratamentos de restauração e, atualmente, novos procedimentos são realizados, que buscam proporcionar tratamentos multidisciplinar, na tentativa de reabilitar alterações funcionais e estéticas da face, desenvolvendo saúde, função e autoestima.

“É preciso comemorar, não só a data simbólica do dia do dentista, mais que isso, é preciso ressaltar a odontologia atual, que após grandes pesquisas cientificas e respeitando sempre a biologia, tem se destacado pelos resultados surpreendentes dentro do complexo Dento-facial”, afirma,a pós-graduada em Implantodontia e Periodontia, Adriana Cardoso.

O conceito de estética, para a odontologia atual, inclui os aspectos morfofisiológicos harmônicos e a cosmeatria. São trabalhados aspectos relacionados com a técnica, materiais, cor e a interação entre eles.

De acordo com a Doutoranda em Ciências Biomédicas e Mestranda em Harmonização Orofacial, Daniela Avena, estudos demonstram que tratamentos modernos trazem a possibilidade de atingir o equilíbrio facial resolvendo questões funcionais, como a disfunções, bruxismo, dor na articulação temporomandibular, dentre outros.

Avena, ainda ressalta a importância das questões estéticas, desenvolvendo o equilíbrio e a simetria da face, o que proporciona qualidade de vida. Ela cita, entre as técnicas atuais, o uso da toxina botulínica, dos fios e lip lift, que unidas aos tratamentos convencionais vem aprimorar essa nova odontologia.

