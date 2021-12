Dia de Combate ao Câncer de Pele terá ações gratuitas

No dia 24 de novembro, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) celebrará o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Pele, com ações que ocorrerão em todo o Brasil.

Serão, ao todo, 144 postos em todo o País que realizarão atendimento simultâneo para análise, diagnóstico e tratamento da doença, em hospitais públicos credenciados e postos de saúde. Estão previstas ainda atividades educativas, como aulas expositivas sobre fotoproteção e sobre como suspeitar do câncer de pele.

Atendimento - Em Salvador, o atendimento será realizado no Hospital Aristides Maltez e no Centro Estadual de Oncologia (Cican), das 8h às 13h. Também haverá atendimento em Feira de Santana (na Secretaria Municipal da Saúde), Alagoinhas (no Semel) e Vitória da Conquista (no Centro de Saúde DST-Aids).

Em 2012, a SBD disponibilizará cerca de 1.500 médicos voluntários, além de outros milhares de profissionais da área de saúde, que realizarão atendimento gratuito em 25 dos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal.

Os endereços dos locais de atendimento poderão ser consultados pelo site www.sbd.org.br e também gratuitamente pelo número 0800-7013187, que estará ativo de hoje até o dia 24.

adblock ativo