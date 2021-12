Dia de Combate à Asma: doença mata duas mil pessoas por ano no Brasil

Pensando em conscientizar a população sobre a asma, doença responsável pela quarta causa de internação no Brasil e pela morte de duas mil pessoas por ano, que se comemora no dia 7 de maio o dia Mundial do Combate à Asma. A data é organizada pela Global Initiative for Asthma (GINA) para conscientizar sobre a asma e os cuidados com a doença em todo o mundo.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença atinge cerca de 235 milhões de pessoas em todo o planeta. Somente no Brasil aproximadamente 20% das crianças e adolescentes são diagnosticados com asma.

A doença pode ser do tipo alérgica e não alérgica.

Sintomas

A asma é caracterizada por inflamação dos brônquios, causando falta de ar, sibilância, tosse, dor no peito e opressão torácica. Os sintomas são, geralmente, desencadeados por infecções respiratórias, exercício e exposição a alérgenos.

Tratamentos

Existem tratamentos eficientes para os dois tipos de asma. Tem o tratamento sintomático ou de resgate, quando são utilizados os broncodilatadores, e tratamento de controle ou anti-inflamatório, com medicações de corticoides inalados isolados ou associados a broncodilatadores de longa duração.

A prática regular de exercícios físicos é fundamental para pacientes com asma sob controle, já que amplia a capacidade respiratória.

