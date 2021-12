Dia D de vacinação contra o sarampo e poliomielite ocorre neste sábado

Postos de saúde de todo o estado participarão neste sábado, 18, do Dia D de Mobilização Nacional contra o sarampo e a poliomielite. A campanha segue até o dia 31 de agosto em todo o País.

Crianças com idade entre um ano e menores de cinco devem receber as doses, independente de sua situação vacinal. O objetivo é imunizar 849 mil crianças, contra as duas doenças. Ou seja 95% dessa população nos 417 municípios baianos.

Cerca de 2,1 milhões de doses das duas vacinas foram enviadas à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) pelo Ministério da Saúde.

Balanço da ação

Neste sábado, o secretário da Sesab, Fábio Villas-Boas, realizará um balanço da ação vacinal no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana (RMS).

O levantamento será na Unidade de Saúde Básica (UBS) Cidade Nova, localizada na rua Floriano Peixoto, no loteamento Jardim Cidade Nova, bairro de Itinga.

Ainda segundo o secretário, haverá articulações em escolas e creches para que a vacinação seja programada, além do funcionamento das UBS em horários alternativos e vacinações em feiras, praças e demais locais bastante movimentados.

