Dia D de Saúde do Homem é promovido neste sábado em Salvador

O Dia Internacional do Homem é celebrado na próxima segunda-feira, 15, e em comemoração à data, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estará promovendo neste sábado, 13, o evento Dia D de Saúde do Homem, das 8 às 17h, em 52 postos da capital.

O evento é realizado com o intuito de alertar os homens brasileiros sobre a importância do cuidado regular e integral à saúde. A expectativa é que mais de 2.500 homens busquem os serviços oferecidos pela ação. Segundo a SMS, mediante avaliação clínica serão encaminhadas 120 consultas urológicas.

Dentre os serviços ofertados estão aferição de pressão arterial, aferição de clicemia capilar, cálculo de IMC, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais, vacinas, curativo, exame de laboratório, consulta pré-natal do parceiro, consulta de planejamento reprodutivo, atividades de educação em saúde, encaminhamentos para clínica de disfunção sexual masculina e vasectomia, entre outras ações de saúde.

As unidades de saúde que estarão atendendo no Dia D de Saúde do Homem estão localizadas nos bairros de Itapagipe, São Caetano/Valéria, Liberdade, Brotas, Boca do Rio, Centro Histórico, Cabula/Beirú, Itapuã, Pau da Lima, Subúrbio Ferroviário, Cajazeiras e Barra/Rio Vermelho. A lista com todas as unidades estão disponíveis no Site da Secretaria Municipal de Saúde.

