Determinados alimentos podem provocar dor de cabeça

Anda sofrendo de cefaleia, aquela dor de cabeça que já se tornou comum na vida de 90% dos brasileiros, segundo estimativa da OMS (Organização Mundial da Saúde)? Analise sua dieta diária. Os alimentos que consume podem ser os causadores dessa dor incômoda, devido a presença de substâncias que desencadeiam a dor.

As aminas são exemplos dessas substâncias que podem alterar o calibre dos vasos sanguíneos do cérebro e causar dor. Elas são encontradas em alimentos embutidos, cerveja, queijos maturados, chocolate, molhos a base de soja e repolho.

As cafeínas são outros exemplos. Encontradas no café, chá preto, refrigerantes e energéticos. Se misturadas com medicamentos que possuam cafeína em sua composição ou pela abstinência repentina de um desses alimentos, também podem provocar dor. Além delas, existem as substâncias denominadas histamina e tiramina, encontradas nas bebidas alcoólicas.

Os que são fontes de lipídeos, como a manteiga, margarina, frituras, doces, biscoitos recheados, carnes gordas, queijo amarelo, leite integral, requeijão e embutidos. Frituras, ricas em ácidos graxos oleicos e leonéico, substâncias que causam contração nos vasos sanguíneos cerebrais. O Aspartame que metaboliza no organismo substâncias como amina e fenilalanina pode desencadear a dor de cabeça.

O cuidado em evitar esses alimentos não deve prescindir a análise das causas da dor de cabeça pelo médico especialista.

adblock ativo