Desintoxicação é indicada para quem exagera nos comes e bebe

Para quem fraquejar na árdua tarefa de escapar das calóricas tentações natalinas e exagerar na comida e na bebida, a nutricionista Valéria Soares recomenda uma dieta de desintoxicação alimentar rica em fibras e líquido.

"É preciso recuperar o sistema digestivo dos abusos cometidos, e a hidratação é o primeiro passo. Atitudes simples e que estão ao alcance de todos, como a ingestão de muita água, sucos de frutas e, sobretudo, a suspensão das bebidas alcoólicas, auxiliam nesse processo", afirmou.

Para as refeições, verduras, legumes e carnes, aves ou peixe cozido. "No café da manhã e na sobremesa, as frutas são as melhores opções. Pães, prefira os integrais e recheados com grãos", completou.

A nutricionista indicou, ainda, a redução dos horários entre as refeições. "Comer pouco repetidas vezes impede que se coma de forma exagerada", recomendou.

Cuidados

De acordo com a profissional, pacientes com problemas cardíacos, hipertensos, diabéticos ou que apresentam alterações constantes nas taxas de colesterol e triglicerídeos devem redobrar os cuidados com a alimentação durante a ceia de Natal.

"Nesse caso, não há saída. Se a restrição alimentar foi indicada por um médico que acompanha o paciente, ela deve ser obedecida, em qualquer situação. Por isso, não se pode utilizar o pretexto do Natal para escapar. Esse tipo de abuso pode causar consequências graves, pois corresponde a uma interrupção de tratamento", advertiu.

