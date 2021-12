Designer prevê que Salvador será cidade submersa até 2100

O nível global do mar subiu 20cm desde 1880 e os cientistas prevêem que pode subir mais 98 centímetros até 2100. O designer gráfico amador da Eslováquia Martin Vargic criou um mapa mostrando o planeta com os níveis do mar em torno de 79m mais altos do que são hoje.

Vargic projeta como a Terra seria se as camadas de gelo que cercam os pólos Norte e Sul derretessem, liberando cinco milhões de quilômetros cúbicos de água nos oceanos do mundo. Embora à primeira vista não pareça muito diferente do mapa do mundo de hoje, olhar mais atento mostra enormes áreas inundadas por água.

Na Amazônia brasileira, por exemplo, toda a bacia do Rio Amazonas seria tomada pela água (veja na reprodução acima) e se transformaria num grande mar. Além disso, diversas cidades litorâneas, como Salvador e Aracaju, desapareceriam ou perderiam grandes áreas. Cidades como Alagoinhas ficariam à beira do mar.

No seu site, Vargic diz que "de acordo com estudos recentes, há gelo suficiente nas calotas polares da Terra para causar um aumento dos níveis do mar de de 80 ou 100m". Segundo o designer, "o resultado de um evento como esse seria catastrófico para a civilização humana e a biosfera da Terra".

Mais de 75 por cento da população mundial vive abaixo dos 100 m acima do nível do mar, incluindo a grande maioria de todas as grandes áreas urbanas. À medida que o aquecimento avança gradualmente, os cientistas prevêem que vamos experimentar mais e mais eventos climáticos extremos.

