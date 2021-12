Desenvolvimento de vacina para H7N9 pode demorar

Especialistas norte-americano disseram que o desenvolvimento de uma vacina contra o vírus da gripe aviária denominado H7N9 pode demorar meses. O vírus é apontado como o responsável por dez mortes no Leste da China. As autoridades chinesas estão em alerta, pois há a confirmação de 38 casos de infecção.

Vacinas anteriores contra vírus semelhantes tiveram resultados pouco efetivos, segundo especialistas da Divisão de Gripes do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos.

Há dois dias, a Organização Mundial da Saúde (OMS) admitiu a possibilidade de o novo vírus ser transmissível entre pessoas de uma mesma família. O porta-voz da organização, Gregory Hartl, disse que há alguns casos suspeitos, embora não confirmados, de transmissão muito limitada entre membros da mesma família.

Os pacientes contaminados apresentam quadro de pneumonia com febre, tosse e falta de ar. De acordo com Hartl, a OMS investiga as causas e a contaminação da doença, em parceria com as autoridades chinesas. Segundo ele, os exames feitos em poucos deram negativo para a doença, por isso a decisão é concentrar os esforços "nos mercados de aves".

