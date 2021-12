Descubra quais são os tratamentos estéticos que podem ser feitos no verão

Em época de verão, muitas pessoas buscam tratamentos ideias para a beleza. Porém, é preciso ficar atenta sobre quais procedimentos podem ser realizados nesse período. O médico e cirurgião plástico Dr. Marco Cassol comenta quais são os mais adequados para o Verão:

Preenchimento (facial e corporal) com Ácido Hialurônico: é usado para melhorar o contorno e a projeção dos lábios, corrigir os olhos encovados, melhorar a projeção das maçãs do rosto e depressões, sulcos e rugas da pele. Pode ser usado em outras partes do corpo em concentrações e volumes maiores como para preencher o bumbum ou aumentar as coxas, braços ou corrigir defeitos no tórax. “O resultado se mantém por 6 a 18 meses quando aplicado na face e é dependente da concentração do ácido hialurônico usado”, comenta o cirurgião.

Drenagem Linfática: ajuda na diminuição de medidas sem causar nenhum dano à pele.

Ultrassom micro e macrofocado: é usado para melhorar a flacidez da pele do paciente. O aparelho emite energia ultrassônica provocando microzonas de coagulhação térmica.

Botox: a Toxina Butolínica é uma medicação que paralisa parte da musculatura e corrige marcas de expressão de forma simples e eficaz, sem a necessidade de um tratamento invasivo como a cirurgia plástica.

O médico orienta que seja feito sempre o uso do filtro solar e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes

adblock ativo