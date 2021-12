Descubra os benefícios do inhame

O inhame, vegetal muito presente na mesa do brasileiro, sempre cozido e acompanhado de uma gostosa saladinha, é mais benéfico do que se pode imaginar.

Em primeiro lugar, seu consumo previne a dengue, além de ser muito útil na recuperação da doença, já que elimina os resíduos do sangue que tornam a recaída mais forte.

A propriedade do inhame de limpar o sangue também é útil na prevenção a outras doenças, pois faz muitas impurezas saírem através da pele, dos rins e dos intestinos.

Outros benefícios do vegetal são o fortalecimento do sistema imunológico, ao fortificar os gânglios linfáticos, que são os postos avançados de defesa do organismo e prevenção da malária e febre amarela, pois neutraliza os agentes causadores dessas doenças antes que se espalhem pelo corpo.

