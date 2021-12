Depressão pode estar associada a carência nutricional

Estima-se que cerca de 15-20% da população mundial em algum momento da vida sofreu depressão. As causas são diversas e variam de problemas pessoais, estresse, estilo de vida, até genética. Essa doença causa um desequilíbrio químico no nosso organismo depletando alguns nutrientes e diminuindo principalmente a serotonina, um hormônio que auxilia no bom humor e bem-estar.

A maioria das pessoas com depressão precisa de medicamentos para ajudar no tratamento, mas a nutrição entra como coadjuvante. Alimentos ricos em triptofano como leite e derivados, peixes, castanhas, sementes de girassol e gergelim, além de feijões irão ajudar na formação da serotonina. Vitaminas do complexo B e ômega-3 também ajudam, pois são fundamentais para o bom funcionamento do sistema nervoso.

Alimentos antiinflamatórios e antioxidantes auxiliam na queda da inflamação. Por exemplo: gengibre auxilia na excreção de toxinas, a pimenta aumenta a produção de endorfinas e os flavonóides diminuem os fatores inflamatórios.

