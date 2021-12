Depressão não é doença para 53% das pessoas, aponta estudo

Pesquisa divulgada pelo Ibope Conecta na última semana de agosto aponta que apenas 47% dos entrevistados definiram a depressão como um transtorno mental quando questionados sobre o tema. Os 53% restantes, entre dois mil participantes de seis estados, consideraram que depressão é um estado de espírito, doença da alma, entre outras definições.

Resultado de uma iniciativa conjunta da Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (Abrata), do Centro de Valorização da Vida (CVV) e da Pfizer, o estudo integra a série de ações desenvolvidas em todo o Brasil para marcar o Setembro Amarelo. Mobilizando entidades civis, empresas e órgãos públicos, a campanha tem como foco a prevenção do suicídio.

Segundo a presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia (APB), Miriam Gorender, cerca de um terço dos casos de suicídio está relacionado a transtornos de humor, como a depressão e a bipolaridade. Mais um terço teria relação com dependência química, principalmente alcoolismo, e em torno de 10% estariam ligados a transtornos de personalidade, especialmente borderline, acrescenta a psiquiatra.

Falar sobre um diagnóstico de depressão no trabalho, escola e outros meios foi apontado como barreira por 44% dos entrevistados pelo Ibope Conecta. Esse temor de falar da doença é ainda mais comum no grupo entre 18 e 24 anos, representando 56% dos participantes nessa faixa etária.

Na avaliação de Gorender, o medo das pessoas é plenamente justificável, pois frequentemente são prejulgadas. “Preconceito mata! O Setembro Amarelo é antes de tudo uma campanha antiestigma, porque diminuindo o preconceito as pessoas conseguem pedir ajuda e dar ajuda”, defende. A médica ressalta que quase 100% dos casos de suicídio têm relação com algum tipo de transtorno mental.

Incapacidade

A pesquisa indica ainda que 30% acreditam que atitude positiva e alegria de viver são suficientes para vencer a depressão, outros 11% associam o transtorno com a falta de fé. Gorender reforça que é terrível para o paciente ouvir que precisa sair, pois ele pode tentar, mas não vai conseguir, já que a doença lhe tira o prazer com as coisas cotidianas.

Diagnosticada com depressão desde 2006, a servidora pública Adriana Cruz, 35 anos, enfrentou os problemas causados por essa visão sobre o transtorno. “A maioria da minha família achava que era frescura, preguiça, que eu não estava doente, porque no outro dia eu estava sorrindo e indo trabalhar”, recorda.

Acompanhada inicialmente por um neurologista, ela começou a usar medicamentos e recebeu alta em quatro anos. No entanto, após algum tempo voltou a sentir todos os sintomas, chegando a passar mal na rua. Nessa época, surgiram também pensamentos suicidas, então Adriana resolveu buscar um psiquiatra.

“Faço uso de medicamento contínuo, quando ocorre algum gatilho eu preciso ir ao psiquiatra com intervalo menor e aumentar a dosagem ou associar a medicação. Também preciso fazer terapia com regularidade, mas enfrento problemas porque o plano de saúde limita a quantidade de sessões”, conta.

Medicação

A presidente da APB esclarece que não é possível estabelecer um quadro único para a depressão, mas existe um conjunto de sintomas que servem de alerta. Entre os sinais estão a perda de energia, uma angústia ou tristeza sem motivo ou totalmente desproporcional ao motivo aparente, alterações no sono e no apetite e impossibilidade de pensar em futuro, pois tudo parece ruim e negativo.

Ela argumenta que o transtorno é crônico e por isso requer tratamento medicamentoso por toda a vida. “É muito raro que a pessoa tenha um episódio e não tenha mais nada. A depressão não tem cura, mas tem controle, e com um bom controle a pessoa consegue uma qualidade de vida muito boa”, afirma.

De acordo com a pesquisa do Ibope Conecta, 21% dos homens entrevistados disseram que não tomariam antidepressivos mesmo se prescritos por um psiquiatra; entre as mulheres, 16% deram essa resposta. “A gente conta com uma gama variada de antidepressivos, mas nenhum deles causa dependência e a imensa maioria não provoca ganho de peso”, garante Gorender.

A psiquiatra ressalta que qualquer medicamento pode ter efeitos colaterais, mas os médicos atuam junto ao paciente para chegar a um esquema de tratamento que gere o máximo de benefícios e o mínimo de efeitos colaterais.

Evento aborda impacto do suicídio no grupo social

O impacto do suicídio entre as pessoas que estão em volta de quem comete o ato é um dos temas do projeto Encontros Holiste, que acontece no dia 18 de setembro, às 19h, na clínica homônima. Gratuito e aberto ao público, o evento traz também a palestra “Comportamento suicida e suas consequências evitáveis”, que será realizada pelo psiquiatra Victor Pablo da Silveira. A abordagem dos riscos de adoecimento psíquico entre parentes, amigos e demais envolvidos com alguém que tentou ou tirou a própria vida ficará a cargo do psicólogo Cláudio Melo, que fará a palestra “Sobrevivendo ao suicídio”.

Melo explica que o convívio com pessoas que apresentam comportamento suicida gera desgaste físico e emocional e que, em muitos momentos, os parentes e amigos mudam suas rotinas para dispensar uma atenção extra a quem tem ideias suicidas. “A primeira coisa a fazer é procurar ajuda especializada, quanto mais o tempo passa, o quadro tende a se agravar e o risco aumenta”, recomenda.

Para o psicólogo, a sensação de impotência diante do quadro é o principal desafio para quem lida com alguém que tentou ou fala em cometer suicídio. “Normalmente, os familiares acham que o risco pode ser minimizado com amor e atenção, porém não sabem que na maioria das vezes se trata de enfermidades mentais”, defende. “A maioria dos transtornos mentais que levam ao risco de suicídio são de etiologia hereditária, portanto com forte possibilidade de reincidência em familiares consanguíneos”, alerta Melo, reforçando a importância da prevenção.

30% 30%

ASSOCIAÇÃO DEFENDE AÇÃO CONJUNTA DE PSICÓLOGOS E PSIQUIATRAS

O psicólogo é o profissional mencionado por 57% dos entrevistados pelo Ibope Conecta como mais indicado para tratar a depressão.

Embora considere o acompanhamento terapêutico fundamental, Heloísa Saback, graduada em psicologia há quase 40 anos, sempre recomenda que as pessoas com depressão sejam acompanhadas também por um psiquiatra.

“Se eu vejo que um cliente meu tem um quadro que não só está fragilizando a existência dele nas questões psíquicas, mas também começa a ter perda de apetite, alterações na libido, dificuldade de dormir à noite, então ele precisa de ajuda psiquiátrica”, explica Saback. “Principalmente nos casos mais graves, não tem como avançar sem medicação”, reforça.

Medicação

A psicóloga avalia que a medicação vai estabilizar uma dimensão do transtorno, fazer com que a pessoa retome sua disposição e sua força física, mas é preciso trabalhar outros aspectos.

“Se a pessoa não tiver construído um significado para sua vida diante desse momento, ela não vai ter por que nem como utilizar essa força em prol dos próprios interesses”, defende Heloísa Saback.

Para Saback, a depressão não é necessariamente crônica. Afirmando que nada na vida tem uma forma única, ela cita a depressão pós-parto, que é causada pelas mudanças hormonais.

“A partir de uma situação ambiental, como a perda de um filho, a pessoa pode ficar tão paralisada diante da dor que o corpo vai deprimir”, acrescenta a psicóloga.

A atuação conjunta dos dois profissionais também é defendida pela presidente da Associação Psiquiátrica da Bahia (APB), Miriam Gorender.

“A gente tem os melhores resultados quando associamos o uso de medicação e a psicoterapia, pois estaremos trabalhando com as questões do corpo e as questões psicodinâmicas”, explica Gorender.

Hábitos saudáveis

A psiquiatra ressalta que a melhoria nos hábitos de vida tem demonstrado bons resultados em pessoas com depressão.

Entre as ações importantes estão a prática de exercícios físicos, principalmente aeróbicos, um sono regular e uma alimentação equilibrada.

psicóloga avalia que a medicação vai estabilizar uma dimensão do transtorno

adblock ativo