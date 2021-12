Depilação dos pêlos pubianos aumenta o risco de infecção

A depilação dos pêlos pubianos se tornou quase uma obrigação estética para a mulher. Mas, uma pesquisa realizada na França e publicada no periódico Sexually Transmitted Infections condena a prática. Segundo um estudo, a remoção dos pêlos nessa região, principalmente se for realizado com cera, aumenta o risco de inflamações e doenças sexualmente transmissíveis.

A pesquisa foi realizada no ano de 2012 pela Universidade de Indiana, com participação de 2.451 mulheres. Dois terços das jovens americanas, na faixa etária de 18 a 24 anos, realizam a depilação. No Brasil não existe uma estimativa, mas supõe-se que esse número seja ainda mais elevado, já que nosso país exporta o modelo de depilação conhecido como brazilian wax - depilação total dos pêlos pubianos nas mulheres. Método que a pesquisa relacionou a causa de um molusco contagioso que pode ser transmitido através do sexo.

A depilação fez quintuplicar o número de lesões na virilha entre os anos de 2002 e 2010, de acordo com outro estudo realizado pela Universidade da Califórnia, que revelou que 142.143 consultas médicas foram feitas em função de machucados genitais.

Todo os métodos clássicos de remoção do pêlo, como pinça, cera, lâmina, podem causar irritação na pele e causam risco de inflamação, sendo o mais comum a foliculite, provocada por uma bactéria que causa dor e transtornos estéticos.

