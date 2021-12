Deficiência nutricional de ferro é a mais comum no mundo

O ferro é um nutriente essencial, pois está associado com a produção de hemoglobinas e o transporte de oxigênio dos pulmões para o resto do corpo. A deficiência de ferro é a deficiência nutricional mais prevalente no mundo. Os níveis de ferro sérico de uma pessoas afeta diretamente a saúde cardiovascular e sua deficiência ou excesso pode provocar danos. Um tipo de deficiência de ferro é a anemia e a mais comum é a ferropriva. A anemia ferropriva pode causar cansaço, palidez, falta de apetite, apatia, palpitações e taquicardia e com isso pode atrapalhar a perfomance física.

Mudanças no metabolismo energético e capacidade física tem sido associadas com a depleção de ferro. Segundo estudos a deficiência de ferro, sem a presença de anemia é de 5-7 vezes mais prevalente do que as com anemia, principalmente por alimentação pobre em ferro, absorção de ferro intestinal inadequada e processo inflamatório decorrente do treinamento. A resposta fisiológica à anemia é um aumento compensatório do débito cardíaco através de aumentos no volume de sangue, pré-carga, frequência cardíaca de volume de derrame o que provoca palpitação e taquicardia.

A carência de ferro pode afetar negativamente o metabolismo aeróbio do organismo, em decorrência da diminuição da concentração sérica da hemoglobina e enzimas envolvidas no processo oxidativo. A diminuição exagerada do consumo energético por alguns atletas, principalmente mulheres, pode ocasionar a deficiência de ferro. Além disso sintomas gastrointestinais nesse grupo é comum o que pode provocar sangramento gastrointestinal. Para evitar que a anemia se instale uma dieta rica em alimentos com ferro é essencial, como carnes magras, frango, peixe, feijões, alimentos enriquecidos nesse mineral, entre outros.

