Daniela Mercury é embaixadora de campanha de conscientização sobre glaucoma

A cantora baiana Daniela Mercury será a embaixadora da campanha "Não perca seu mundo de vista, tenha um novo olhar para o glaucoma". De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o glaucoma é a segunda causa de cegueira no mundo, ficando atrás apenas da catarata.

"Fiquei feliz em vestir essa camisa e lutar por uma causa tão importante para a saúde de todos. Por falta de conhecimento, algumas pessoas passam anos sem saber que têm glaucoma e consultar um especialista é fundamental”, conta a cantora.

Conduzida pela Sociedade Brasileira de Glaucoma (SBG), a campanha “Não perca seu mundo de vista, tenha um novo olhar para o glaucoma” vai contar com ações com foco no universo digital em função das orientações sanitárias com relação ao distanciamento social no combate ao Covid-19.

