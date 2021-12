Da atenção básica precária à resistência masculina, a prevenção além do Novembro Azul

Com origem na Austrália, no início dos anos 2000, as ações em torno do Novembro Azul fizeram do mês uma referência na promoção de orientações voltadas para a saúde masculina. Um dos focos da campanha é a prevenção e o rastreamento do tumor de próstata que, conforme dados de 2018, divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), é o tipo de câncer que mais acomete homens em todas as regiões do Brasil. Neste cenário, o órgão aponta que 20% destes casos são diagnosticados em estágio avançado, sendo que 25% dos pacientes acabam morrendo em decorrência da doença.

Estes números poderiam ter apresentado um quadro diferente, se houvesse um trabalho perene na atenção básica, com foco no cuidado com a saúde masculina, nos municípios baianos. É o que aponta o diretor da Sociedade Brasileira de Urologia - Bahia (SBU-BA), o urologista Ubirajara Barroso Jr., em entrevista ao Portal A TARDE. Para ele, neste momento, é importante lembrar que há uma gama de indivíduos, principalmente os que moram em municípios distantes da capital, que ainda não tem acesso aos médicos especialistas. Além disso, os profissionais da atenção básica presentes nestas localidades ainda precisam estar devidamente preparados para lidar com a detecção dessas doenças.

“Em relação ao câncer de próstata, para que o indivíduo possa chegar em uma atenção secundária e terciária não é fácil. O médico da atenção básica ainda não está preparado para a detecção das doenças masculinas. Ele, muitas vezes, se sente inibido de fazer a avaliação genital do homem que vai procurar o médico por problema de pressão alta, por exemplo, e também em fazer o exame de próstata, por desconhecimento de como interpretar o toque retal e o PSA. A consequência disso é que não há detecção precoce de doenças masculinas, resultando na lotação dos hospitais terciários. Essas pessoas acabam sendo diagnosticadas tardiamente. Então, o Novembro Azul chega para todos de fato?”, questiona.

Câncer de pênis

Barroso Jr. também cita como uma necessidade da saúde básica a atenção para a gravidade de uma outra doença masculina com maior incidência nas regiões Norte e Nordeste: o câncer de pênis. Segundo informações do Ministério da Saúde divulgadas neste ano, a doença, que costuma acometer pessoas acima de 50 anos, representa 2% dos tipos de câncer que atinge a população masculina e pode levar, entre outras consequências, à amputação peniana. Dentre as causas desta enfermidade, estão a infecção por papilomavírus humano (HPV) e a má higiene do órgão genital.

Ubirajara Barroso Jr. aponta a necessidade de prevenir câncer de pênis | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

“Quando uma criança chega ao consultório com os pais, oriento que seja ensinada a auto-higiene genital, pois isso vai servir para a vida inteira. Nós fizemos um levantamento, e só no Hospital Aristides Maltez houve uma média de sete cirurgias por câncer de pênis por mês. Isso leva a amputação peniana, por motivos que apenas uma higiene local resolveria. É um fato muito triste”, pontua, informando que a orientação para a auto-higiene poderia também ser realizada nos municípios pelos agentes de saúde.

Além dos exames básicos voltados para o diagnóstico das doenças masculinas, temas como disfunção erétil e queda das taxas de testosterona ainda estão ausentes nos postos de atendimento básico, segundo o urologista. Em alguns casos, tais distúrbios são indicadores que estão ligados a problemas metabólicos e, por não serem investigados, acabam não sendo diagnosticados e tratados de forma adequada.

“Hoje a disfunção erétil está muito associada à síndrome metabólica, ou seja, à hipertensão, ao problema cardiovascular, ao diabetes... são questões que envolvem o atendimento médico como um todo e, às vezes, a disfunção erétil é um marcador de um problema mais sério. É algo que deveria ser investigado e tratado, assim como as questões hormonais. O homem começa a envelhecer e a taxa de testosterona cai. A medida deste hormônio pela atenção básica já resolveria. O que acontece é que o paciente vem à capital, é medida a testosterona, ele recebe o hormônio, mas não temos como fazer o acompanhamento depois, devido a distância”, explica.

Uma das formas de amenizar o agravamento dos problemas apontados pelo médico é apostar em estratégias preventivas. Conforme Barroso Jr., os custos gerados pela prevenção de doenças são menores do que os valores que os municípios gastam com os tratamentos curativos. Associado a esses mecanismos, o investimento no treinamento dos profissionais da atenção básica seria outra medida eficaz para que as ações específicas no trato com a saúde do homem possam ganhar, de fato, abrangência territorial.

“Entendo que, em uma gestão, há muitas coisas para se preocupar, porém é preciso reconhecer o problema, saber que isso traz prejuízos não só à saúde, mas prejuízos econômicos. O custo com a prevenção é muito menor do que o custo com o tratamento. Prevenir é cuidar da própria saúde financeira do município. Seria preciso uma ação das prefeituras em geral para que a saúde chegue, de fato, nas localidades. A presença de médicos já ajuda, mas é preciso investimento no treinamento da atenção básica”.

Baixa procura

Outro fator que interfere na dificuldade de diagnóstico precoce das doenças masculinas é a baixa procura por atendimento médico regularmente. Dados divulgados pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em agosto deste ano, demonstram esta realidade em números. Uma pesquisa realizada com 2.405 homens de todas as regiões do Brasil apontou que um total de 59% deles não costuma ir ao urologista. Dentre os pesquisados, dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 45% nunca realizaram toque retal, um dos exames básicos para a detecção do câncer de próstata.

Para desmitificar questões históricas e culturais mais comuns que separam o homem dos serviços de saúde, a Sociedade Brasileira de Urologia lançou a campanha ‘Seja Herói da Sua Saúde’. “O homem tem a tendência de achar que é imbatível, que não precisa de cuidados, mas é esse pensamento distorcido que o leva a descobrir uma doença séria, já em estado avançado. Pensando nisso, as palavras-chaves da sua vida, e da sua saúde, devem ser: prevenção, diagnóstico precoce e educação”, alerta um dos textos educativos da campanha.

Um dos sintomas mais indicativos de um possível tumor de próstata, a dificuldade ao urinar, só é perceptível quando o estágio já está avançado. Isso se dá devido à uretra estar situada no meio da próstata, que aumenta de tamanho devido à doença. Por isso, o exame de toque retal associado à análise do Antígeno Prostático Específico (PSA), além de outros cuidados de saúde preventiva, são indispensáveis para a realização de um diagnóstico preciso. “A grande vantagem do tumor de próstata frente a outros tumores é o PSA. Ele é um marcador confiável, mas, ainda assim, não dispensa o toque retal. Os exames devem vir conjugados, pois em torno de 25% dos tumores não produzem ou produzem pouco PSA”, informa Barroso Jr.

Cuidados na infância

Como cada fase da vida requer uma atenção diferenciada com a saúde, em relação aos homens, mais do que atentar para a importância do rastreamento do câncer de próstata na idade adulta, é necessário refletir sobre outros cuidados que devem começar desde à infância. Nesta faixa etária, os meninos podem apresentar problemas no trato urinário, como a enurese noturna - o hábito de fazer 'xixi na cama' - que pode acabar ultrapassando o período da primeira infância. Antes disso, há as questões relacionadas ao processo de desfralde e às alterações no órgão genital, que podem ser causadas, por exemplo, pela fimose infantil, causando dor e inflamação.

Cuidados com a saúde masculina devem começar na infância | Foto: Reprodução Freepik

Quando o menino se torna adolescente, é importante que o médico seja consultado para tratar dos temas que costumam causar mais insegurança nesta fase, como as dúvidas relativas ao desenvolvimento do órgão genital, às orientações no âmbito da iniciação sexual e, nessa perspectiva, à prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Com a idade adulta, a disfunção erétil e a atenção para o cuidado com a próstata passam a ficar mais recorrentes.

“Na adolescência, é importante a visita ao médico para detectar problemas como varicocele, para ver como está o cuidado genital, a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e para conversar sobre a própria sexualidade. Depois, há as demandas de uma fase mais avançada da vida, principalmente a partir dos 40 anos de idade, quando começam a vir outros tipos necessidades, como o trato da disfunção erétil, o exame do órgão genital e da função urinária, e, a partir daí, as preocupações com os problemas prostáticos”, pontua o urologista, destacando a importância de que o homem possa ter seu médico de confiança para falar abertamente sobre suas demandas.

População LGBTQI+

Apesar de a campanha do Novembro Azul possuir uma série de materiais que acionam a figura do homem e o aprofundamento dos cuidados com a sua saúde, é importante alertar para a necessidade de, também, as mulheres transexuais visitarem regularmente o urologista, com vistas a prevenir o câncer de próstata - mesmo aquelas que fazem o uso de tratamento hormonal e, por isso, não costumam ser incluídas nos grupos de risco de desenvolvimento do tumor prostático. Barroso Jr, que é um dos fundadores da primeira clínica voltada para o atendimento à população LGBTQI+ na Bahia, explica que a ida do segmento ao especialista não pode ser descartada.

“A sexualidade não tem lado de orientação. O urologista tem que está preparado para essas demandas também. Existe uma questão que é importante que é a do público trans. A ingestão de hormônio acaba inibindo o hormônio da próstata, diminuindo as chances de um câncer, mas essas mulheres também devem ir ao urologista para fazer sua avaliação”, finaliza.

*Sob a supervisão do editor Vinícius Ribeiro.

