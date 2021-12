Cuidado com a nutrição é essencial para diabéticos

A diabetes é uma das principais causas de insuficiência renal, amputação de membros inferiores, cegueira e doenças cardiovasculares. Alguns sintomas são clássicos da doença: vontade de urinar muitas vezes, fome frequente, sede constante e perda de peso inexplicada. O valor normal da glicemia de jejum é de 70-99mg/dl. De 100-125mg/dl é considerado pré-diabetes ou resistência à insulina, acima disso o diagnóstico é a diabetes.

De acordo com os estudos, as causas mais prováveis para o aumento da diabetes é a globalização, crescimento e envelhecimento populacionais, urbanização e alterações no estilo de vida (alimentação inadequada e sedentarismo). A nutrição tem fundamental importância para esse quadro. A sacarose (açúcar de mesa) deve ser evitada para prevenir oscilações acentuadas da glicemia, o consumo de carboidratos complexos (ricos em fibras) devem ser prioridade, a ingestão de gordura não deve ultrapassar 30% da dieta, a ingestão de álcool deve ser moderada e, utilizar o adoçante, de preferência stevia ou sucralose, como substituto do açúcar.

Os exercícios físicos também são essenciais para o controle e prevenção da diabetes. O acompanhamento médico e nutricional também é primordial.

adblock ativo