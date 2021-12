Cuidado com a higiene evita contrair doenças em salões

Quem vai ao salão de beleza está em busca de melhorar o visual. Mas é bom ficar atento, a depender dos cuidados com a higienização dos materiais utilizados, as chances de contrair doenças são grandes.

Trabalhando na área há mais de dez anos, a cabeleireira Elívia Santos, 28 anos, explica que alguns cuidados são essenciais para afastar por completo a possibilidade de contrair algum mal. Segundo a profissional, seborréia, fungos e os conhecidos piolhos são as "pragas" mais comuns.

A atenção deve ser redobrada quando se trata de objetos cortantes, como tesouras e navalhas, que podem transmitir vírus. "É muito importante que as pessoas estejam informadas. O ideal é que pentes e as escovas sejam lavados com água, sabão e água sanitária após o uso de cada cliente. Nada deve ser compartilhado", orienta a profissional do salão Rosas Negras, em São Caetano.

Ambiente

É importante observar a higiene salão antes de começar a fazer qualquer tratamento. Dentre as doenças capilares que podem chegar com a visita ao salão está a pitiríase versicolor, uma micose no couro cabeludo.

A dermatite seborreica também ataca o couro cabeludo sob a forma de lesões avermelhadas que descamam e coçam. A pele também pode ser atingida pelo impetigo, uma infecção superficial causada pelo compartilhamento de toalhas. Caso perceba qualquer um desses sintomas, o ideal é procurar um dermatologista.

