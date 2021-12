CrossFit chega a queimar 1500 calorias por treino

Modalidade de atividade física que nasceu nos Estados Unidos na década de 90, o CrossFit é ideal para quem deseja conseguir força muscular, flexibilidade, e de quebra ainda desenvolver a capacidade respiratória. Tudo isso num só exercício. O esporte mistura atletismo, ginástica olímpica e levantamento de peso, proporcionando inúmeras vantagens para o praticante.

O método usa de vários movimentos funcionais praticados em alta intensidade com o objetivo de proporcionar resistência cardiovascular, muscular e respiratória; além da força, agilidade, flexibilidade e equilíbrio. Tais movimentos reproduzem os que utilizamos no dia a dia, como o ato de correr, abaixar e levantar para pegar um objeto, subir escadas, entre outros. Com o tempo a qualidade de vida melhora, já que os movimentos na atividade melhoram a condição física para realizá-los no dia-a-dia.

Além dessas vantagens, a prática do CrossFit leva o organismo a queimar energia em forma de gordura. Estima-se que o gasto calórico é de 800 a 1500 calorias por treino, que dura em média 60 minutos e é realizado em partes. Primeiro o aquecimento, onde o corpo é preparado para realizar as técnicas dos exercício e finalmente, o WOD (Workout of the Day), que significa missão do dia. Esta última etapa é composta de uma combinação de exercícios, como corrida, abdominais, flexões, agachamentos, arremessos e outros movimentos.

