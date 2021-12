Criança está em isolamento por suspeita de coronavírus em Itabuna

Uma criança de um ano, residente de Itabuna, está internada em isolamento no Hospital Manoel Novaes com suspeita de coronavírus. Conforme informações da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), a criança esteve recentemente na Itália, país que teve mortes por covid-19 confirmadas, e chegou ao município baiano há 12 dias.

A criança deu entrada no hospital apresentando sintomas respiratórios. Foram coletadas amostras de secreção respiratória para a realização de exames específicos no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), conforme orientação do Ministério da Saúde.

A Sesab informou que os exames serão processados conforme Protocolo internacional, através de exame PCR para Influenza e outros vírus respiratórios. As amostras negativas serão enviadas ao Laboratório de Referência Estadual (Fiocruz– RJ) para identificação do Coronavírus.

Resultado negativo em Jequié

Na segunda-feira, 24, uma mulher foi admitida no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, com sintomas respiratórios e com histórico de viagem recente a Siena, na Itália, local considerado zona de risco. Na ocasião, o Lacen confirmou infeção pelo vírus da influenza A, excluindo portanto infecção por COVID-19. Ainda assim, a paciente permanece m isolamento de precaução, desde seu atendimento na emergência.

De acordo com a Sesab, a mulher e a criança encontram-se "estáveis, em isolamento (respiratório/contato) dentro das unidades, não ocasionando riscos para nenhum outro paciente internado na instituição, bem como para nenhum de seus colaboradores".

A vigilância epidemiológica está monitorando os contatos dos pacientes e adotando as medidas de precaução cabíveis até que o diagnóstico seja definido.

