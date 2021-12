Cresce o interesse por exercícios na bicicleta

Já reparou como as aulas de spinning nas academias conquistam cada vez mais adeptos? E que a quantidade de ciclistas nas ruas cada vez aumenta mais? É que a bicicleta não beneficia só o meio ambiente, mas principalmente a saúde de quem anda se dedicando a prática do ciclismo.

Pedalar auxilia o emagrecimento, melhora o condicionamento físico, aumenta a capacidade cardiorrespiratória e ajuda a prevenir doenças como hipertensão, colesterol alto, entre outras.

É possível perder de 300 a 500 calorias a cada hora de exercícios com a bicicleta, dependendo da carga, velocidade e esforço utilizados na atividade.

A intensidade do exercício é controlada pela intensidade do batimento cardíaco. Por essa razão o coração sai fortalecido à medida que a atividade aeróbica se desenvolve. Os pulmões também são beneficiados, já que o exercício faz com que o metabolismo se torne melhor, eliminando toxinas e promovendo o bom funcionamento dos rins, o que diminui a retenção de líquidos.

Pedalar também estimula o corpo a produzir hormônios que proporcionam a sensação de bem-estar, ajudando a diminuir o estresse e a ansiedade. E ainda ajuda a definir a musculatura e tonificar os músculos.

adblock ativo