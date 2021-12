Cranberry previne infecção urinária

O cranberry é uma fruta vermelha cultivada em países da América do Norte e de acordo com estudos, é capaz de inibir cerca de 80% da aderência bacteriana no trato urinário. Isso ocorre pela presença da protoacinidina tipo A, vinte vezes mais potente que a vitamina C. Aqui no Brasil pode ser encontrada na forma desidratada, suco ou em extratos (cápsulas).

Além da ação antibacteriana também é antioxidante com ação semelhante aos flavonóides. Não deve ser ingerida por pessoas que utilizam varfarina (anticogulante), pois interfere na ação do medicamento podendo levar à risco de sangramento.

adblock ativo