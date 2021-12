Covid-19: terceiro caso no Brasil é confirmado e aguarda contraprova

O Ministério da Saúde investiga um novo caso de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no Brasil. Até o momento, estão sendo feitos exames de contraprova para confirmar a amostra.

Se confirmado, este será o terceiro caso da infecção no Brasil. O paciente é residente da cidade de São Paulo (SP), local onde foram confirmados os outros dois casos.

Não foi divulgado se o paciente esteve em viagem em um dos países que registraram casos do novo coronavírus, ou se houve uma infecção interna, ou seja, se contraiu a doença em solo brasileiro.

Casos confirmados

O primeiro caso de covid-19 no Brasil foi confirmado na última quarta-feira, 26, em São Paulo. Um homem de 61 anos, que retornava de viagem da Itália, terceiro país com mais casos confirmados de coronavírus em todo o mundo. Ele segue em quarentena domiciliar.

Já o segundo caso confirmado da doença no país foi registrado no último sábado, 29, também em São Paulo. O paciente é um homem de 32 anos que chegou a capital paulista ao retornar de viagem de Milão, na Itália, a quinta-feira, 27. Assim, como o primeiro paciente, ele também está em quarentena domiciliar. Ele está isolado na residência com a sua mulher, que não apresenta sintomas.

Mais de 400 casos suspeitos

O número de casos suspeitos de covid-19 no Brasil segue subindo. O Ministério da Saúde divulgou na terça-feira, 3, que 488 pessoas são analisadas com suspeitas de infecção do novo coronavírus. Até o momento, 240 casos suspeitos de coronavírus já foram descartados em todo o Brasil.

Ainda na terça, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do número de países que passam a ser monitorados pela pasta por apresentarem transmissão local do coronavírus para 27 (antes eram 16). Desta forma, as pessoas que estiveram nesses países nos últimos 14 dias e apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, serão enquadradas como casos suspeitos de coronavírus.

Agora, os países monitorados são: Alemanha, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Itália, Japão, Malásia, Noruega, Reino Unido, San Marino, Singapura, Suíça, Vietnã.

