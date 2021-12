Cortisona aumenta risco de pancreatite

As maiores causas de pancreatite são os cálculos biliares e excessiva ingestão de álcool, sendo que em 25% dos pacientes as causas são desconhecidas. No estudo, seis mil pacientes diagnosticados com pancreatite aguda entre 2006 e 2008 foram comparados a seis mil saudáveis. Pessoas tratadas com tabletes de cortisona apresentaram um risco 70% maior de desenvolver a doença. E esta ligação já foi percebida três dias depois do uso da cortisona, confirmando as evidências de que o medicamente estaria por trás do processo. Mas quem usou outras formas do hormônio, como aerossol, não teve o risco de pancreatite aumentada. O pâncreas é uma glândula localizada atrás do estômago. Ele libera os hormônios insulina e glucagon, bem como enzimas digestivas que auxiliam na digestão e absorção dos alimentos.

