Corrida: 30 minutos antes da atividade é preciso comer

O corredor deve se alimentar pelo menos 30 minutos antes de realizar a atividade, principalmente de alimentos que são fonte de carboidrato, pois irá utilizá-lo como fonte de energia, além de preservar os músculos. Alimentos como torradas, pães, geléias, massas e frutas são boas opções. Evitar alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras é primordial já que esses nutrientes tem uma digestão mais lenta, o que pode comprometer a performance e o fornecimento de energia.

Durante o treino só será necessária uma reposição energética (com carboidratos) se ultrapassar de uma hora a uma hora e meia de treino moderado. Mas, é importante a boa hidratação, principalmente se a corrida for realizada em ambientes secos e com exposição ao sol, evitando assim uma perda de minerais excessiva.

O American College of Sports Medice recomenda a ingestão de cerca de 500 ml de líquidos nas duas horas que antecedem o exercício para que haja tempo suficiente para a eliminação da água ingerida em excesso.

No pós treino, é importante ingerir alimentos ricos em carboidratos e proteínas. Os carboidratos irão repor os estoques e a proteína ajudar na recuperação muscular. Alimentos como pão light com queijo branco e blanquet de peru ou iogurte com frutas, ou ainda barra de proteína com frutas são boas opções.

Algumas pessoas tem um gasto calórico acima da média devido à intensidade e duração do exercício e muitas vezes precisam de suplementos para suprir os nutrientes que a alimentação não conseguiu, daí a necessidade de um acompanhamento nutricional.

