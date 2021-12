Corpo humano age para curar distensões musculares

Os músculos se prendem aos ossos por meio de tendões. Quando as fibras musculares se contraem, o músculo encurta e os tendões puxam os ossos. As fibras musculares são irrigadas por artérias e por veias. A distensão muscular ocorre quando um músculo ou tendão que o prende ao osso é submetido a um esfroço que rompe algumas ou muitas fibras musculares e os vasos sanguíneos que as irrigam, formando um hematoma acompanhado de inflamação no local.

Após a distensão o próprio organismo se encarrega de reparar essas fibras musculares e, esse processo pode durar dias ou semanas, dependendo da gravidade e da intensidade do processo inflamatório. As distensões podem ser divididas em agudas ou crônicas, sendo que as agudas acontecem quando os tendões e os músculos sçao solicitados a fazer uma contração repentina de forte intensidade. Costumam ser acompanhadas de dor em pontada e de dificuldade imediata de movimentar o músculo comprometido.

No caso das crônicas, elas são consequência de exercícios repetitivos, prolongados e, que solicitam sempre os mesmos músculos. Provocam dores mais fracas e se manifestam apenas quando os mesmos movimentos são repetidos. A prevenção desse tipo de lesão é simples: melhorar o condicionamento físico, aquecer o músculo e descansar o corpo.

Referências:

VARELLA, D. Coleção doutor: primeiros socorros, Editora Gold, Barueri, 2009.

