Coronavírus: confirmados dois casos de transmissão dentro do Brasil

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira, 5, as primeiras transmissões de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, dentro do Brasil. Até quarta, 4, todos os casos confirmados da doença no País eram importados, a contaminação havia acontecido em outros países, principalmente a Itália.

Durante a coletiva desta quinta, na sede da pasta, em Brasília, o Secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira confirmou que os casos de transmissão interna está relacionado ao primeiro paciente diagnosticado com coronavírus no Brasil, no estado de São Paulo.

O homem de 61 anos, que contraiu a doença na Itália, recebeu cerca de 30 familiares durante uma confraternização na sua casa após voltar de viagem. Um dos familiares foi diagnosticado com o vírus. Já o outro infectado esteve em contato com esse familiar da primeira vítima.

"O vírus não está produzindo doentes que não conseguimos identificar a fonte. Todos os casos se enquadram em um histórico de viagem ou teve contato próximo com um caso confirmado", afirmou Wanderson de Oliveira. "Ainda não temos transmissão comunitária, que é quando não conseguimos fazer a relação do paciente com um caso confirmado", completou.

O Brasil tem oito casos confirmados da doença, seis em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. O caso de Espírito Santo ainda não constou no boletim do Ministério da Saúde desta quinta, mas foi registrado pelo secretário. Um nono caso, no Distrito Federal já teve diagnóstico positivo, mas aguarda contraprova.

adblock ativo