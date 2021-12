Coronavírus: Brasil monitora 182 casos suspeitos da doença

Em uma curva de crescimento, o Brasil monitora 182 casos suspeitos de covid-19 nesta sexta-feira, 28. Nesta quinta-feira, 27, o número de casos era de 132, ou seja, nas últimas 24h, houve um aumento de 50 pacientes que podem estar com a doença. Setenta e um casos suspeitos de coronavírus já foram descartados em todo o Brasil, que permanece apenas com o registro de um caso confirmado no estado de São Paulo.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, 180 amostras estão sendo processadas nos Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública) e NICs para investigação de vírus respiratórios comuns e duas amostras foram testadas para vírus respiratórios comuns e apresentaram resultado negativo, sendo encaminhadas para investigação específica.

A pasta também informou ter recebido notificações de 16 estados. Apenas o Maranhão, Piauí, Sergipe, Mato Grosso e os estados da Região Norte não apresentam casos suspeitos da doença.

O ministério também afirmou que o aumento de sensibilidade e de números de casos suspeitos se dá devido a inclusão de 15 países, além da China, que apresentam transmissão ativa do coronavírus.

Com esta mudança, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora, as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China, nos últimos 14 dias.

