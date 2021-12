Consumo regular de chá e café pode trazer benefícios à saúde

A cafeína contida no café, chás e chocolates pode fazer muito bem à saúde. Segundo um estudo da Associação Brasileira de Nutrologia (Abran), o uso moderado da cafeína não oferece risco à saúde, muito pelo contrário. A substância pode reduzir o risco de diversas doenças como, por exemplo:

Alzheimer e Parkinson - A cafeína melhora as funções cognitivas e reduz os níveis da proteína beta-amiloide associada a essas doenças. O consumo moderado de chá, café ou chocolate diminui o processo neurodegenerativo provocado por essas doenças.

Diabetes tipo 2 - O que se percebeu foi que o consumo de bebidas do cafeína conseguiu reduzir o risco de desenvolver diabetes tipo 2. No entanto, os médicos acreditam que não é somente a cafeína a responsável pela redução da doença. Eles acreditam que outras substâncias presentes no café, como o magnésio, podem ter efeitos sobre o metabolismo da glicose.

Câncer - Uma pesquisa revelou que pessoas que bebiam pelo menos 10 mililitros de café ou chá diariamente tinham 34% menos risco de desenvolver a doença.

